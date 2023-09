Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 23 settembre 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 23 settembre 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, in amore le stelle spingono al dialogo e sul lavoro sono favoriti tutti quelli che lavorano in un settore creativo. Riuscirete a dimostrare di che pasta siete fatti.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 23 settembre 2023), con la luna favorevole l’amore può brillare e regalare grandi emozioni. Sul lavoro attenzione alle nuove proposto. Presto tutto si aggiusta.

GEMELLI

Cari Gemelli, non è un momento facile per l’amore ma bisogna continuare ad andare avanti con pazienza. Sul lavoro c’è un po’ di caos ma bisogna cercare di ritrovare un po’ di tranquillità. Vedrete che sarete in grado di togliervi belle soddisfazioni in ogni campo. Se qualcosa non va come vorreste, non prendetevela.

CANCRO

Cari Cancro, Venere è dalla vostra parte quindi godetevi questa bellissima giornata d’amore. Sul lavoro vi sentite un po’ stressati e siete nell’attesa di novità.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 23 settembre 2023), in amore arriva il momento di passare più tempo con la persona che vi fa battere il cuore. Sul lavoro potrebbe esserci qualche discussione con un capo o referente ma ne uscirete vincenti. Vedrete che presto tutto si aggiusta.

VERGINE

Cari Vergine, questo weekend porta belle novità in amore, sfruttatele al meglio. Magati riuscirete a trovare l’anima gemella, o fare importanti progetti in amore con il partner, se ne avete uno, come il matrimonio. Sul lavoro se non avete trovare ancora un vostro equilibrio non scoraggiatevi.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 23 SETTEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: passate più tempo possibile con chi vi fa star bene. In primis il partner o i vostri famigliari. Avete bisogno di affetti sinceri al vostro fianco.