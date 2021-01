Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 2 gennaio 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 2 gennaio 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, in amore oggi – 2 gennaio 2021 – dovrete dimenticare una situazione difficile affrontata ultimamente… Per quanto riguarda il lavoro, ci sarà il desiderio di mettersi alla prova, Giove sarà favorevole. Provateci fino alla fine.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 2 gennaio 2021), se la vostra storia d’amore è solida, cercate di mettere da parte le polemiche con il partner. Lavoro? Questo non è il momento di lasciare una strada sicura per una incerta. Riflettete bene prima di agire.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in amore state vivendo una storia d’amore particolare, intensa. Grazie alla Luna favorevole potrete rafforzarla. Per quanto riguarda il lavoro, è arrivato il momento giusto per farvi valere, forse già oggi, sabato 2 gennaio 2020. Perché non riprendere un progetto lasciato indietro, dimenticato?

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la giornata di oggi – 2 gennaio – dal punto di vista dei sentimenti potrebbe portare più energia. Il 2020 nonostante grandi problematiche, è stato in ambito lavorativo un anno che ha lasciato segni positivi. Un buon punto di partenza in vista del 2021.

ACQUARIO

Cari Capricorno, la giornata di oggi – 2 gennaio – dal punto di vista dei sentimenti potrebbe portare più energia. Il 2020 nonostante grandi problematiche, è stato in ambito lavorativo un anno che ha lasciato segni positivi. Il 2021 sarà un gran bell’anno per voi.

PESCI

Cari Pesci, in amore oggi (sabato 2 gennaio 2021) ci sarà bisogno di chiarezza e trasparenza. A partire da venerdì 8 gennaio 2021 sarà più facile parlare di sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro, non è proprio il momento per fare scelte azzardate.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 2 GENNAIO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: grande energia in arrivo dai sentimenti.

