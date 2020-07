Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 18 luglio 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 18 luglio 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, per voi oggi – 18 luglio 2020 – si preannuncia ancora una giornata problematica per quanto riguarda l’amore. Il transito negativo di Mercurio insieme a Marte non aiuta… Lavoro? Situazione leggermente migliore, ma non così tanto.

TORO

Cari Toro, durante questo sabato di metà luglio dovrete lasciarvi andare un po’ di più all’amore, soprattutto se siete single da tempo. Le coppie in crisi devono cercare di resistere e di prendere tempo. Sul lavoro Giove favorevole aiuta nelle questioni legali.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (18 luglio 2020), i sentimenti passano un po’ in secondo piano, domani sarete presi da alcune questioni di lavoro che vi preoccupano o vi tengono molto occupati. Sul lavoro serve meno ansia.

CANCRO

Cari Cancro, la settimana fino ad ora è stata interessante per l’amore: se siete single e vi interessa qualcuno potete farvi avanti, Mercurio vi regala fascino. Sul lavoro serve cautela. Più del solito…

LEONE

Cari Leone, i problemi in amore dovrebbero essere finalmente alle spalle. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (18 luglio 2020), in famiglia attenzione alle spese, bisogna gestire meglio i soldi. Per quanto riguarda il lavoro qualcuno si troverà davanti a un bivio.

VERGINE

Cari Vergine, cercate di evitare incomprensioni in amore: Venere contraria non aiuta. Un’amicizia può trasformarsi in qualcosa di più: non sottovalutatela. Lavoro? Situazione in crescita.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 18 LUGLIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: i problemi amorosi sono ormai alle spalle, ma attenti ai soldi. Vanno gestiti meglio.

