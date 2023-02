Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 18 febbraio 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 18 febbraio 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, siete polemici. Cercate di non creare attrici con chi vi sta intorno. Coloro che lavorano da tempo in una realtà hanno pensato a gennaio di andarsene perchè si trovano in condizioni ostili. Con Saturno dissonante, questa fase in realtà non è una crisi, siete voi che avete poca energia nel fare le cose.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 18 febbraio 2023), non vi sentirete al top della forma… Troppe cose da fare. Però potrete chiudere un progetto con profitto. Il 2023 che è iniziato da poco sarà un anno che vi libererà dalle preoccupazioni e dalle cose che non vanno più.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in questo periodo della vostra vita vi innamorate facilmente. Altrettanto facilmente però vi stancate… Se in amore si sono ripetuti dei contrasti, dovrete stare attenti. Attenzione però: a breve potrebbero ripresentarsi momenti di tensione. Portate pazienza.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, siete un segno forte e determinato, ma ricordate che è anche bene ascoltare cosa dicono gli altri ogni tanto. Non fate sempre e solo di testa vostra. Chi si è chiuso in se stesso, dovrà cambiare il poprio atteggiamento. Dopo la seconda metà del mese di marzo vi renderete conto di una situazione che ora non vi è molto chiara.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 18 febbraio 2023), questi sono giorni importanti per voi, ogni tanto vorreste cambiare qualcosa nella vostra vita, non fate una rivoluzione, ma guardate ad altri orizzonti almeno. E’ difficile per voi non programmare qualcosa di nuovo…

PESCI

Cari Pesci, in arrivo nella vostra vita un amore improvviso, per chi è single, oppure grandi progetti con chi amate già, forse un figlio o una convivenza. Da parte vostra c’è tanta voglia di voler concludere in ambito sentimentale. La scopo principale è la stabilità.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 18 FEBBRAIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: in arrivo un amore improvviso o grosse novità per chi è già in coppia.