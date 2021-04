Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 17 aprile 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 17 aprile 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la giornata di oggi – sabato 17 aprile 2021 – sarà positiva perché Luna e Venere saranno favorevoli per quanto riguarda l’amore. Capitolo lavoro: in arrivo nuove proposte. Avete bisogno di cambiamento? Valutatele attentamente, ma senza fretta. Considerate per bene pro e contro prima di accettare.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 17 aprile 2021), durante questo weekend e in particolare domenica alcune questioni verranno finalmente chiarite in ambito amoroso. Se avete avuto litigi con il partner, quindi, parlatevi e chiaritevi. Per quanto riguarda il lavoro, vi sentirete ancora messi da parte e poco valorizzati.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, durante la giornata di oggi sul lavoro non vi sentirete in perfetta forma: cercate di non pretendere troppo da voi stessi. Date sempre il massimo e vi impegnate alla grande, ma ogni tanto avete bisogno di un po’ di riposo. Per quanto riguarda l’amore, dovrete fare attenzione alle parole dette, a volte, troppo di fretta… Potreste ferire il partner e pentirvene.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la giornata di oggi (17 aprile) ci saranno novità in vista sia nel lavoro sia nei rapporti sentimentali. Tuttavia, almeno in ambito lavorativo, dovrete non essere impulsivi. Usate bene la testa. Contate fino a dieci prima di aprir bocca, altrimenti il rischio è di dire qualche parola di troppo e poi pentirvene.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 17 aprile), la giornata sarà mediamente positiva: la situazione migliorerà sicuramente ma non rimandate alcuni conflitti. Abbiate un altro po’ di pazienza: Venere potrebbe iniziare un transito polemico… A maggio si recupera (e bene) anche sul lavoro.

PESCI

Cari Pesci, in questa giornata sarete molto nervosi a causa di alcuni chiarimenti di cui avete bisogno in ambito amoroso. Con il lavoro riuscirete a distrarvi e a superare questo momento complicato. Insomma, impegnatevi in barba a chi fa di tutto pur di mettervi il bastone fra le ruote, magari perché invidioso del vostro successo.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: bene l’amore. In arrivo nuove proposte lavorative.

