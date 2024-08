Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 17 agosto 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 17 agosto 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, a breve avrete Marte nel segno e questo è sicuramente sarà un elemento di forza in più per molti di voi. E’ arrivato il momento della riscossa. State per riprendervi qualcosa che vi avevano tolto. Fate attenzione a situazioni nate male in passato con alcuni soci…

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 17 agosto 2024), un po’ di tranquillità ci vorrebbe, anche perché da qualche mese avete avuto diversi problemi. In alcuni casi avete dovuto combattere anche con un ex, o comunque con qualcuno che ha cercato di insidiare la vostra sicurezza.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, ci sono volte in cui i cambiamenti non si vanno a cercare, ma capitano. Accettateli e andate avanti. Alcune persone del segno, pur lavorando da anni in un gruppo, recentemente hanno dovuto affrontare delle novità non desiderate. Mercurio è un po’ nervoso, di conseguenza ci sono ancora tante cose da chiarire… Calma.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, siete uno dei segni zodiacali più forti del periodo. In tanti hanno ricevuto un grande premio, oppure hanno fatto una scelta di vita radicale. In genere amate lavorare e fare soprattutto cose in cui credete fortemente.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 17 agosto 2024), il quadro astrale porta ancora dei dubbi in diversi campi. In amore non avete voglia di sentirvi prigionieri delle emozioni e vi allontanerete da tutte le persone che cercano di manipolare i vostri pensieri. Siate freddi e precisi.

PESCI

Cari Pesci, la Luna in buon aspetto vi da la possibilità anche di affrontare discorsi spinosi in questa giornata. Mercurio e Marte sono contrari, quindi preparatevi a discutere. Le idee degli altri in famiglia e nel lavoro non saranno uguali alle vostre.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 17 AGOSTO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: la Luna in buon aspetto vi da la possibilità anche di affrontare discorsi spinosi.