Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 16 gennaio 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 16 gennaio 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, oggi Mercurio sarà di nuovo dalla vostra parte: il fine settimana in amore sarà molto interessante. Capitolo lavoro: certe situazioni presto si sbloccheranno anche se forse dovrete affrontare un contenzioso del passato.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 16 gennaio 2021), la Luna sarà favorevole: approfittate di questo fine settimana per godervi l’amore. Per quanto riguarda il lavoro, sarete stanchi e nervosi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, durante la serata di oggi in amore cercate di fare attenzione, potrebbe sembrarvi complicato anche quello che effettivamente non lo è affatto. Lavoro? Avrete idee importanti che andranno sviluppate nei prossimi mesi con calma.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, quella di oggi – sabato 16 gennaio 2021 – sarà una giornata promettente per chi sta aspettando una risposta in amore. Per quanto riguarda il lavoro, siete pronti ad avviare nuovi progetti? I più giovani potranno iniziare anche un lavoro part-time.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Fox di oggi – sabato 16 gennaio 2021 -, negli ultimi tre giorni in amore avete dovuto mantenere la calma. Per quanto riguarda il lavoro, buone notizie in arrivo. La prossima settimana il Sole entrerà nel vostro segno e vi darà una grossa mano.

PESCI

Cari Pesci, oggi – 16 gennaio 2021 – buone notizie per l’amore: la Luna è favorevole, ma anche Venere e Marte sono dalla vostra parte. Si prospetta una buona giornata per fare nuovi incontri. Lavoro? Sembra essere arrivato il periodo giusto per progettare il vostro futuro.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: per voi si prospetta un fine settimana molto interessante in amore. Bene anche il lavoro.

