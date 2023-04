Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 15 aprile 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 15 aprile 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, nel corso del fine settimana che parte oggi – sabato 15 aprile – avrete la Luna in transito nel vostro segno. I single che hanno sofferto in passato non sono pronti a rimettersi in gioco ora, ma lo saranno presto. Le coppie si troveranno di fronte ad una scelta di vita importante. Prendetela insieme al partner.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 15 aprile 2023), il fine settimana si prospetta molto, molto interessante. Questo weekend vi renderà protagonisti assoluti, quindi fate attenzione a recuperare le energie necessarie per fare le vostre mosse. Quella di domani, domenica 16, sarà una giornata interessante per fare progressi in amore, in particolare se siete single.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, nei prossimi giorni di questo mese di aprile giunto ormai a metà potrete contare su un aspetto positivo di Venere. In questo periodo sarete favoriti dalle stelle in ambito professionale e sentimentale. Solo Venere è in opposizione ed i prossimi giorni non saranno facili da trascorrere, in particolare per i single.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, è molto strano vedervi così impazienti… Vi sentite pronti a sostenere gli altri, soprattutto quelli che amate di più, ma avrete un quadro astrale piuttosto sconvolgente. Quindi calma. Una cosa alla volta. Chi cerca di riparare i rapporti potrà contare su di voi nei prossimi giorni.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 15 aprile 2023), siete in uno stato d’animo particolarmente forte. Tale aspetto è molto importante perché vi dà la possibilità di risolvere questioni importanti rimaste in sospeso da tempo. Il fine settimana si prospetta positivo per voi, soprattutto se ultimamente avete vissuto delle amarezze importanti.

PESCI

Cari Pesci, state vivendo una relazione difficile e non riuscite ad interromperla… I single possono sfruttare questa giornata per trovare la forza di andare avanti. La nuova settimana per i single inizierà con l’ingresso della Luna nel segno, che è di buon auspicio per il successo. Tenete duro ancora un po’.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 15 APRILE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: il fine settimana si prospetta molto interessante. Sarete protagonisti assoluti.