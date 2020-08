Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 15 agosto 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 15 agosto 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, oggi (15 agosto) sarà una giornata complessa, per cui calma e sangue freddo. Ci sono molte cose che non vanno, evitate però di riversare il vostro nervosismo e stress sul partner. Attenzione in particolare alle finanze, ultimamente infatti avete avuto spese eccessive e il vostro portafoglio adesso piange.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi preparatevi a vivere un Ferragosto all’insegna della passione, soprattutto se siete fidanzati. Chi è single invece potrebbe fare un incontro davvero intrigante, d’altronde quale miglior serata di questa? Sul lavoro iniziate a progettare i vostri impegni futuri, per non farvi trovare impreparati.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, oggi Marte e Sole vi proteggono e vi assicurano grandi soddisfazioni in amore: chi vive una relazione stabile può pensare a realizzare qualcosa di importante come un matrimonio o un figlio. Se siete single uscite ed osate di più. Sul lavoro ottime possibilità e cambiamenti importanti in vista.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi sarete particolarmente nervosi, per cui contate fino a dieci prima di aprir bocca. Evitate polemiche con chi vi circonda, soprattutto con il partner. Non rovinate una relazione lunga e bella per piccole sciocchezze. Sul lavoro sono giornate impegnative, purtroppo le ferie sono già finite.

ACQUARIO

Cari Acquario, la giornata di oggi (15 agosto 2020) sarà sarà molto delicata, per cui massima cautela. Ultimamente avete dovuto affrontare spese eccessive, e ora vi trovate un po’ in difficoltà sul fronte economico. Cercate però di non mettere in secondo piano il partner e soprattutto evitate polemiche inutili. Nuove opportunità da valutare bene sul piano lavorativo.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, dopo un periodo complesso inizia per voi la discesa. Entro la fine di agosto incontrerete una persona che vi farà battere nuovamente forte il cuore. Una sensazione che molti di voi non vivevano da tempo. Bene il lavoro. Cosa volete di più?

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 15 AGOSTO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: la vostra riscossa è appena cominciata.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE

Potrebbero interessarti Oroscopo Branko oggi, sabato 15 agosto 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 15 agosto 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 15 agosto 2020