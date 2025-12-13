Icona app
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 13 dicembre 2025

di Marco Nepi
Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 13 dicembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 13 dicembre 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, questa settimana ti vede protagonista di una vera ripartenza. Dopo un periodo un po’ confuso, ritrovi un senso di direzione più chiaro e una voglia di muoverti che non si vedeva da tempo. In amore, chi ha vissuto tensioni può finalmente sciogliere un nodo: basta un gesto sincero per riportare armonia. I single hanno un fascino spontaneo che non può passare inosservato: una conoscenza nata per caso può trasformarsi in qualcosa di più.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 13 dicembre 2025), le stelle ti spingono a mettere ordine, sia in casa che nei pensieri. Nei rapporti affettivi potresti sentire il bisogno di maggiore stabilità: parla chiaro senza timore, perché l’onestà ti aiuterà a ricevere ciò che meriti. Sul lavoro ci sono buoni segnali: una proposta o una collaborazione può diventare più concreta. Le questioni economiche migliorano gradualmente, ma evita spese impulsive.

GEMELLI

Cari Gemelli, settimana di grande movimento mentale e sociale: messaggi, incontri, inviti, opportunità che spuntano all’improvviso. In amore serve trasparenza, soprattutto se c’è stata confusione negli ultimi tempi. È il momento giusto per chiarire un malinteso o per riportare leggerezza nella coppia. Sul lavoro la tua capacità di mediazione e comunicazione è un punto di forza: potresti convincere una persona importante o ottenere un sì che aspettavi da tempo.

CANCRO

Cari Cancro, le emozioni dominano la scena, ma stavolta in modo costruttivo. Un ricordo o un pensiero del passato potrebbe riaffiorare e insegnarti qualcosa.
In amore desideri protezione e reciprocità: se la relationship è solida, i prossimi giorni portano tenerezza e complicità; se invece ci sono state incomprensioni, puoi finalmente voltare pagina. Sul lavoro ritrovi concentrazione e determinazione. È un buon momento per chi vuole cambiare ruolo o orizzonte.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 13 dicembre 2025), settimana interessante, con opportunità che bussano alla porta. Hai un magnetismo particolare, e questo ti aiuta sia nei rapporti personali che sul lavoro. In amore torna la passione: se una relazione era in crisi, puoi riportare energia attraverso un progetto comune o un gesto importante. I single vivono incontri intriganti, specie nel weekend. Sul lavoro ti senti in forma: idee chiare, voglia di vincere, capacità di convincere chi ti sta intorno.

VERGINE

Cari Vergine, giornate che richiedono attenzione e organizzazione, e questo ti rende particolarmente operativo. Tuttavia, ricorda che la perfezione non è sempre possibile: sforzati di accettare l’imprevisto. In amore occorre delicatezza. Non fare tutto tu: chiedi collaborazione e vedrai che anche l’altro risponderà.
Sul lavoro si muovono progetti rallentati: entro poco potresti ricevere una notizia importante.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 13 DICEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: giornate che richiedono attenzione e organizzazione, e questo ti rende particolarmente operativo.

Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Ricerca