Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 12 ottobre 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 12 ottobre 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, nel corso delle prossime ore di questo sabato 12 ottobre 2024 riceverete una bella notizia. Giove in buon aspetto. La Luna torna favorevole nel corso della giornata di domani, domenica 13. Interessante situazione per chi lavora nel commercio.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 12 ottobre 2024), potreste prendere il volo in amore. Il consiglio è quello di rimettersi in gioco alla grande. Fine settimana che nasce con la Luna dissonante. In amore durante le prossime ore sarete pronti a rimettersi in gioco. Attenzione a una spesa improvvisa.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, vorreste chiarire tante cose con questa Luna favorevole. Non dovete aspettarvi delle soluzioni immediate. Più fiducia nel futuro. Meglio non fare investimenti azzardati in questo momento.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, siete indecisi tra due storie… Nel corso delle prossime ore di questo 12 ottobre dovrete fare il punto della situazione sul piano lavorativo. Durante la giornata di domani, domenica 13, dovrete proteggere un amore rimasto vivo. Molte collaborazioni si sono interrotte in questo periodo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 12 ottobre 2024), la Luna è nel segno in questo momento. State vivendo uno stato di tensione, forse eccessivo. C’è chi deve recuperare la fiducia persa nel recente passato. La fatica è tanta per via del lavoro che state portando avanti.

PESCI

Cari Pesci, possibile un chiarimento definitivo in amore. Per quanto riguarda il lavoro, le cose non sono partite bene… Mercurio torna favorevole a partire dalla giornata di domani, domenica 13 ottobre. Cercate di sfruttare al meglio questo fine settimana di quasi metà ottobre.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 12 OTTOBRE 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: potreste prendere il volo in amore. Il consiglio è quello di rimettersi in gioco.