Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 10 gennaio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 10 gennaio 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, hai voglia di fare, dire, conquistare tutto e subito. Attenzione però: non tutti tengono il tuo ritmo. In amore sei hot ma impulsivo, sul lavoro vinci se impari a contare fino a tre prima di parlare. Profondo, sensuale, pericolosamente affascinante. In amore o tutto o niente. Sul lavoro fiuta le mosse giuste prima degli altri.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 10 gennaio 2026), stabilità cercasi, ma senza rinunciare al piacere. Amore sensuale, cene lente, messaggi che profumano di “resta”. Soldi e lavoro migliorano se smetti di rimandare. Ambizioso, silenzioso, letale. In amore sembri freddo ma sei profondissimo. Carriera in salita.

GEMELLI

Cari Gemelli, testa veloce, cuore curioso. Parli, flirti, cambi idea: tutto normale. In amore serve chiarezza, nel lavoro una sola priorità (almeno per oggi). Hai bisogno di spazio, stimoli, novità. Amore libero ma sincero, lavoro creativo se non ti senti in gabbia.

CANCRO

Cari Cancro, emotivo sì, ma con stile. Vuoi protezione e conferme, ma anche sentirti desiderato. Bene la famiglia, meglio ancora se metti confini chiari. Ambizioso, silenzioso, letale. In amore sembri freddo ma sei profondissimo. Carriera in salita.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 10 gennaio 2026), carisma alle stelle. Tutti ti guardano, qualcuno ti invidia. In amore vuoi essere scelto ogni giorno, nel lavoro guidi tu (anche quando dici di no).

VERGINE

Cari Vergine, analizzi tutto, ma stavolta lascia parlare l’istinto. In amore meno controllo, più pelle. Sul lavoro sei indispensabile, anche se fai finta di niente.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 10 GENNAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: carisma alle stelle. Tutti ti guardano, qualcuno ti invidia.