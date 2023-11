Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 8 novembre 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 8 novembre 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, in amore avete bisogno di un po’ di tempo per voi stessi per riflettere sul futuro. Sul lavoro attenzione perché tutto ciò che non va diventerà insopportabile. Non prendetevela se qualcosa non va come vorreste, prima o poi tutto si aggiusta. Non resta molto da fare se non ottenere grandi cose in ogni campo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 8 novembre 2023), in amore ci sarà modo di chiarire molte cose con il partner e sul lavoro aspettatevi delle belle novità in arrivo. Vedrete che presto tutto si risolve e otterrete grandi cose. Insomma, rimboccatevi le maniche.

GEMELLI

Cari Gemelli, in amore continua la fase di tira e molla con qualcuno del segno del leone o del sagittario ma meglio prendere una decisione definitiva. Sul lavoro chiudete i progetti entro metà mese. Non prendetevela se qualcosa non va come vorreste.

CANCRO

Cari Cancro, se siete single potreste avere un colpo di fulmine e far tornare l’amore protagonista della vostra vita. Sul lavoro arrivano novità e ne siete molto contenti. Insomma, rimboccatevi le maniche e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 8 novembre 2023), sia Venere che il sole vi chiedono di essere cauti in amore. Nella seconda metà del mese migliorerà sia la vita privata che quella professionale, farete grandi cose.

VERGINE

Cari Vergine, la giornata va un po’ a rilento per quanto riguarda i sentimenti. Sul lavoro avete voglia di buttarvi in qualcosa di nuovo e diverso dal solito. Vedrete che qualcuno vi farà svoltare. Molto importante per voi intrattenere rapporti con i colleghi.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 8 NOVEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: siete stanchi della solita routine e avete voglia di novità in ogni campo.