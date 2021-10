Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 6 ottobre 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 6 ottobre 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la Luna vi permetterà di riavvicinarvi il prima possibile al partner. I single possono lasciarsi andare a vivere grandi emozioni e a costruire qualcosa di prezioso con il partner come una convivenza o un matrimonio. Per quanto riguarda il lavoro, i vostri progetti potranno spiccare il volo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (6 ottobre 2021), chi è single può approfittare di queste giornate per farsi avanti e costruire qualcosa di speciale insieme. Per quanto riguarda il lavoro, se avete avanzato delle promesse, potete ottenere qualcosa di speciale.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete vissuto una crisi di coppia? E’ il momento di recuperare e reagire il prima possibile. Evitate di rovinare un bel rapporto per qualche litigio stupido. Per quanto riguarda il lavoro, i vostri progetti saranno da valutare al meglio. I single possono lasciarsi andare a belle emozioni.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, approfittate di queste stelle favorevoli per conquistare una persona che vi piace. Capitolo lavoro: se avete un’occupazione part-time, potreste avanzare delle richieste. Chi è single da tempo può conquistare l’anima gemella.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 6 ottobre 2021), la Luna è favorevole e anche Venere sarà dalla vostra parte. In amore potete togliervi grandi soddisfazioni. Per quanto riguarda il lavoro, attenti a qualche collega invidioso che farà di tutto per mettervi il bastone fra le ruote.

PESCI

Cari Pesci, evitate discussioni con il partner. Rischiate di rovinare un rapporto speciale per un nonnulla e poi pentirvene. Lavoro? Qualcosa si è bloccato e i vostri progetti non vanno come vorreste. Forse è il caso di fermarsi un attimo…

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: con queste stelle potete fare grandi conquiste in amore.

