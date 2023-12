Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 6 dicembre 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 6 dicembre 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, questa giornata può regalare belle emozioni, soprattutto nella prima parte. Sul lavoro potreste dover rivedere degli accordi. Vedrete che presto ci saranno ottime opportunità di successo e soddisfazioni. Rimboccatevi le maniche e non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 6 dicembre 2023), in amore meglio non essere troppo esigenti con il partner, potrebbe stancarsi. Sul lavoro avete bisogno di maggiori garanzie. Tutto si aggiusta, dovete solo avere più fiducia in voi stessi e in chi vi circonda. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, bella questa giornata per i sentimenti, avete ritrovato un bellissimo equilibrio in amore. Sul lavoro avete tante idee vincenti. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani. Vedrete che ci saranno ottime opportunità di successo in ogni campo. Ci saranno successi in ogni campo, voi riuscirete a superare difficoltà e problemi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, le stelle parlano di nuovi incontri interessanti, non tiratevi indietro. Sul lavoro avete una grande voglia di fare, cercate di scegliere solo il progetto giusto in cui tuffarvi. Abbiate fiducia in voi stessi e in chi vi circonda. Sappiate ringraziare chi vi è vicino e vi vuole bene.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 6 dicembre 2023), l’amore torna a brillare nella vostra vita e sul lavoro avete una grande voglia di cambiamento, presto riuscirete a trovare nuove opportunità. Rimboccatevi le maniche e vedrete che presto tutto si aggiusta.

PESCI

Cari Pesci, se siete ancora single guardatevi intorno e sul lavoro meglio fare tutto con calma senza procrastinare e arrivare a un passo dalle scadenze con una montagna di cose da fare. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani. Sarete in grado di togliervi belle soddisfazioni.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 6 DICEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: l’amore torna a brillare nelle vostre vite dopo un periodo di grande difficoltà.