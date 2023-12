Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 6 dicembre 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 6 dicembre 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, con Venere dissonante potrebbero esserci un po’ di fastidi nella vita privata. Sul lavoro? C’è un po’ di indecisione sulle prossime mosse ma presto capirete cosa fare della vostra vita professionale. Rimboccatevi le maniche. Vedrete che presto tutto si aggiusta.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 6 dicembre 2023), in amore bene per i single che possono fare incontri molto interessanti. Sul lavoro siete pieni di idee ed è arrivato il momento di far vedere a tutti quanto valete. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.

GEMELLI

Cari Gemelli, in amore c’è un po’ di nervosismo e indecisione. Sul lavoro è arrivato il momento di capire quali sono le vostre priorità. Ci saranno ottime opportunità di successo in ogni campo. Siate fiduciosi. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.

CANCRO

Cari Cancro, questa giornata parte un po’ a rilento per i sentimenti ma piano piano andrà meglio. Sul lavoro gli impegni sono tanti ma se vi sentite sopraffatti, chiedete aiuto. Vedrete che presto tutto si aggiusta.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 6 dicembre 2023), bella questa giornata per l’amore e anche i single troveranno tante occasioni per fare nuovi incontri. Sul lavoro potreste dover gestire un po’ di questioni burocratiche lasciate in sospeso.

VERGINE

Cari Vergine, in amore meglio non tirare troppo la corda e sul lavoro meglio capire bene cosa volete prima di firmare un accordo. Non tutto sta andando secondo i piani, ma vedrete che presto ci saranno ottime opportunità di successo. Non mancheranno i momenti difficili.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 6 DICEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: vedrete che ci saranno ottime opportunità per tornare finalmente a ruggire.