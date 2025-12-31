Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 31 dicembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 31 dicembre 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, quelle che state vivendo sono giornate un po’ faticose: vi siete messi in lotta con qualcosa o qualcuno… Non è una cosa strana, data la vostra indole a primeggiare, ma cercate di non esagerare e di non alzare troppi polveroni! Marte, Venere, Giove e il Sole vi rendono un po’ nervosi in queste ore. Calma…

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 31 dicembre 2025), vi avvicinate ad un capodanno molto interessante e ricco di possibilità, con un cielo davvero speciale che vi attende. La Luna sta transitando nel vostro segno ed amplifica possibilità e intuizioni. Datevi da fare.

GEMELLI

Cari Gemelli, è ora di mettersi alle spalle il passato. In arrivo un piccolo riscatto, non tutto tornerà come prima ma potete ottenere vittorie o una visione più chiara del futuro! Nella notte del 31 dicembre la Luna entrerà nel vostro segno e agevolerà il divertimento. Godetevi il momento.

CANCRO

Cari Cancro, in queste ore di fine anno avete alcuni pianeti in opposizione ma presto cambierà tutto, già dopo la prima settimana di gennaio recupererete tranquillità e serenità! A volte vi sentite un po’ messi da parte e incompresi, o almeno non valorizzati al meglio.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 31 dicembre 2025), l’anno si chiude senza particolari emozioni: le stelle suggeriscono un capodanno particolarmente tranquillo, questo perché i fuochi d’artificio dovrete accenderli con l’inizio del nuovo anno!

VERGINE

Cari Vergine, state finalmente riprendendo quota dopo un periodo di incertezze e rallentamenti, ora si aprono nuove prospettive che illuminano il vostro cammino! Grandi novità all’orizzonte: i primi quindici giorni di gennaio si preannunciano favorevoli con occasioni che potrebbero segnare un punto di svolta importante della vostra vita.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 31 DICEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: state riprendendo quota dopo un periodo di incertezze e rallentamenti.