Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 28 settembre 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 28 settembre 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in amore nel corso delle prossime ore dovrete lasciarvi andare di più, altrimenti rischierete di rimanere single a vita. Dovrete soltanto trovare un chiaro punto di riferimento e perseguirlo. Per quanto riguarda il lavoro, attenzione alle spese: ultimamente avete speso oltre le vostre possibilità.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 28 settembre 2022), con la Luna così positiva non potete fare altro che ottenere grandi cose. Iniziate ad essere più sinceri con chi vi circonda. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di recuperare un po’ di serenità, che ultimamente è mancata. In particolare se dovete avviare un nuovo progetto.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in amore state ottenendo piccoli ma importanti successi. Le stelle vi proteggono anche sul lavoro. Ottime opportunità per chi deve avviare un nuovo progetto. Ci sono ottimi margini di trattativa e di crescita.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, nel corso delle prossime ore potrebbero esserci grandi opportunità in amore. Se il passato è stato doloroso e state soffrendo, forse è il caso di rimettersi in pista e non piangere troppo sul latte versato. Per quanto riguarda il lavoro, tutto sarà più facile dal prossimo anno: abbiate solo un po’ di pazienza e preparatevi per tempo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 28 settembre 2022), con Venere che torna dalla vostra parte, potete togliervi belle soddisfazioni. Lasciatevi andare in amore. Per quanto riguarda il lavoro, c’è chi vuole cambiare qualcosa: siete stanchi della solita routine.

PESCI

Cari Pesci, potete finalmente superare una crisi in amore e recuperare il rapporto con il partner che magari si è un pochino logorato. Parlatevi e chiarite. Per quanto riguarda il lavoro, ci sono tanti progetti da varare e questo vi mette in agitazione e ansia. Avete invece bisogno di lucidità per prendere le giuste decisioni.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 28 SETTEMBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: grandi novità sia in amore sia sul lavoro.