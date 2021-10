Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 27 ottobre 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 27 ottobre 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la giornata non partirà per il verso giusto, la mattina sarà un po’ turbolenta, siete molto stressati in questo periodo, ma per fortuna la Luna passa nel vostro segno nel pomeriggio e potrete recuperare un po’ di serenità. Riflettete bene sulle scelte da fare per quanto riguarda il vostro futuro professionale, valutate con attenzione.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 27 ottobre 2021), per voi sarà una giornata di riflessione, non dovete sottovalutare il potenziale di nuovi incontri, potrebbe essere decisivo il mese di novembre per dare una svolta alla vostra vita. Siete molto stressati con il lavoro, avete bisogno di maggiore relax.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la Luna torna favorevole per il vostro segno e nel pomeriggio di domani arrivano novità importanti anche per i sentimenti. Sul fronte professionale dovete accettare un impegno che non vi va proprio a genio, cercate di capire se ne vale la pena.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, le coppie che hanno avuto dei problemi di recente devono pazientare ancora un po’, il peggio non è ancora passato, meglio evitare scontri in questa fase delicata. Nella giornata di oggi potreste aver voglia di un ulteriore scontro, desistete. Sul fronte professionale arrivano importanti novità.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Fox di oggi (27 ottobre 2021), sfruttate questi ultimi giorni di ottobre per vivere una bella emozione, se siete a caccia dell’amore, quello vero, potreste avere il supporto delle stelle, quindi non tarpatevi le ali proprio adesso. Sul lavoro è arrivato il momento di fare una scelta importante.

PESCI

Cari Pesci, non abbiate paura, secondo il guru delle stelle questo è il periodo ideale per l’amore, entro la fine dell’anno troverete finalmente ciò che fa al caso vostro, quindi non piangetevi troppo addosso. Troppi dubbi sul lavoro, poche risposte e tante domande.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: arriva un momento importante per i sentimenti.

