Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 24 marzo 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 24 marzo 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, per voi si preannuncia una giornata davvero positiva, soprattutto se confrontata con le ultime. Attenzione però: Venere è ancora opposta, cautela. Per quanto riguarda il lavoro, sarà meglio fare le cose con molta calma, rimandate le decisioni a lunedì prossimo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi – 24 marzo -, si prospetta una giornata nella quale sarà meglio non rivangare il passato. Per quanto riguarda il lavoro, fate attenzione alle uscite. La Luna è contraria, per cui non spendete eccessivamente.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la prima parte della giornata di oggi – 24 marzo – sarà davvero positiva, sfruttatela a pieno. Per chi è single da tempo, potrebbero esserci ottimi incontri. Capitolo lavoro: state cercando complici e nuovi soci, ma potrebbe non essere il momento giusto.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, durante la giornata di oggi (mercoledì 24 marzo 2021) cercate di tenere sotto controllo la pressione… Non fatevi travolgere dallo stress e soprattutto non riversate le vostre ansie sul partner. Per quanto riguarda il lavoro, se la vostra è un’attività autonoma, cercate di rimboccarvi le maniche. Tutto si sistema, ma bisogna faticare.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi – 24 marzo 2021 -, la Luna è in opposizione, per cui mantenete la calma se non volete litigare con il mondo intero. Spesso perdete tempo in discorsi inutili. Lavoro? Se la vostra è un’attività autonoma, cercate di rimboccarvi le maniche perché le cose non si sistemano da sole.

PESCI

Cari Pesci, è in arrivo un periodo complicato, a causa di Marte che sarà dissonante. Qualcuno potrebbe tornare a bussare alla vostra porta, magari con delle richieste economiche. Usate la testa.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 24 MARZO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: i single potranno trovare l’anima gemella.

