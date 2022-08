Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 24 agosto 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 24 agosto 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la giornata di oggi – 24 agosto 2022 – partirà sottotono, specie in amore, mentre il pomeriggio sarà di recupero, ma attenzione alle discussioni. Per quanto riguarda il lavoro, avete dovuto fare i conti con molti cambiamenti. Non tutti graditi o voluti. Valutate il da farsi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 24 agosto 2022), basta con il passato, dovete andare avanti in amore. Voltare pagina. Per quanto riguarda il lavoro, le soluzioni non mancano: così riuscirete a risolvere un problema!

SAGITTARIO

Cari Sagittario, Luna e Venere sono dalla vostra parte, favoriti gli incontri. Per quanto riguarda il lavoro, siete ottimisti e avete energia da vendere: riuscirete a farvi notare! Qualcuno punterà su di voi e vi permetterà di realizzare i progetti che avete più a cuore.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la Luna non è contraria, in amore sta iniziando la fase di recupero che tanto aspettavate. Per quanto riguarda il lavoro, bene il pomeriggio, anche se ancora non siete usciti del tutto da un periodo difficile.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 24 agosto 2022), cercate di mantenere la calma, di essere pazienti: in serata torneranno le incomprensioni. Per quanto riguarda il lavoro, siate esigenti con i collaboratori. Rimboccatevi le maniche ma date anche il buon esempio.

PESCI

Cari Pesci, in amore la giornata promette bene, andrà meglio la mattinata rispetto al pomeriggio. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di agire con calma, di essere sereni! Solo così potete avere la lucidità giusta per non commettere errori.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 24 AGOSTO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: in amore sta iniziando la fase di recupero che tanto aspettavate. Rimboccatevi le maniche e non rimarrete delusi. Insomma, il destino è nelle vostre mani.