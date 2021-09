Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 22 settembre 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 22 settembre 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, state vivendo una situazione piuttosto delicata sotto tanti punti di vista: prudenza e non agite d’istinto. Fate attenzione dunque, sia in amore sia sul lavoro. Rischiate altrimenti di pentirvene amaramente. Rimboccatevi le maniche se non siete soddisfatti di ciò che avete.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (22 settembre 2021), potreste facilmente perdere la pazienza: cercate di mantenere la calma e agire con cautela. C’è sempre qualcuno che si diverte a provocare o a mettervi il bastone fra le ruote… Per quanto riguarda il lavoro, concentrazione al massimo per non commettere errori stupidi.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, vivete un lungo periodo di crisi. Cercate di non prendervela e di mantenere la calma. State trovando un equilibrio che vi mancava da tempo. Rimboccatevi le maniche e tirate dritto per la vostra strada.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2021

CANCRO

Cari Cancro, da troppo tempo avete perso la vostra proverbiale tranquillità. Non siete più allegri e pimpanti come un tempo, ma sembra quasi che abbiate sempre il morto davanti… Evitate di infilarvi in polemiche pretestuose. Lavoro? Ci sono problemi da risolvere al più presto.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 22 settembre 2021), per voi si prospetta una giornata molto positiva sotto tanti punti di vista. Venite da un periodo complesso, ma le stelle presto torneranno a sorridervi. Non abbattetevi, ripartire alla grande.

VERGINE

Cari Vergine, non riuscite a trovare il bandolo della matassa. Cercate di non abbattervi. Andando dritti per la vostra strada vedrete che presto le cose miglioreranno e vi toglierete grosse soddisfazioni.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 22 SETTEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: è il momento di tornare a ruggire. Forza!

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 20-26 SETTEMBRE 2021