Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 21 settembre 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 21 settembre 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, durante la giornata di oggi – 21 settembre 2022 – la Luna è finalmente dalla vostra parte: anche domani l’amore procederà a gonfie vele. Per quanto riguarda il lavoro, avrete voglia di cambiare qualcosa, ma prima dovrete capire bene come agire.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 21 settembre 2022), in amore siete un po’ stanchi, cercate di evitare le situazioni imbarazzanti. Per quanto riguarda il lavoro, avrete bisogno di fermarvi e rallentare un po’.

GEMELLI

Cari Gemelli, bene il pomeriggio in particolare per i sentimenti, tra poco arriverà una bella notizia anche perché Venere non sarà più contraria. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di tenere sotto controllo le situazioni: le idee non vi mancano di certo!

CANCRO

Cari Cancro, in amore lasciatevi andare a cuore aperto: forse vi toccherà tornare sui vostri passi se avete deciso di chiudere una storia. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di impegnarvi di più, soprattutto se avete a che fare con i nati sotto il segno dello Scorpione e del Leone.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 21 settembre 2022), se siete single da tempo lasciatevi andare all’amore: gli incontri saranno favoriti. Per quanto riguarda il lavoro, qualcuno sta per risolvere un problema: soluzioni all’orizzonte per contratti e accordi.

VERGINE

Cari Vergine, vi attende un fine settimana interessante per i sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro, potrete avanzare delle richieste e i risultati arriveranno. Non demordete. Le stelle sono favorevoli.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 21 SETTEMBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: l’amore procederà a gonfie vele grazie alla Luna che è dalla vostra parte.