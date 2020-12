Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 2 dicembre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 2 dicembre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, durante la giornata di oggi – 2 dicembre – potrebbe notare qualche problema in amore, potreste innervosirvi con poco forse perché non avete molta pazienza in questo periodo, le stelle vi consigliano comunque di mantenere la calma. Lavoro? Anche sul piano professionale tutto si sistemerà.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi – 2 dicembre -, siete molto nervosi in questo periodo, anche piuttosto scontrosi, cercate di evitare polemiche. Anche la sfera sentimentale è sottotono.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, arrivano buone notizie in amore per il vostro segno, sono favoriti anche i nuovi incontri, è arrivato il momento di dedicarsi ai rapporti di ogni tipo. Anche quelli professionali, in questo periodo la carriera supera di gran lunga l’amore. Rimboccatevi le maniche.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, nella giornata di oggi – mercoledì 2 dicembre 2020 – sarete un po’ agitati, forse perché avete ricevuto delle novità un po’ scomode che non riuscite a digerire, dovreste imparare a farvi scivolare le cose di dosso. Per quanto riguarda il lavoro, dovrete mantenere la calma perché entro la fine dell’anno dovrete fare una scelta molto importante.

ACQUARIO

Cari Acquario, quella di oggi – secondo l’oroscopo di Paolo Fox – sarà una giornata positiva soprattutto per amore, vi darete da fare per qualcuno vi interessa davvero, fatevi avanti senza avere paura. Per quanto riguarda il lavoro, potete fare qualcosa per migliorare la vostra situazione economica.

PESCI

Cari Pesci, quella di oggi – 2 dicembre – per voi sarà una giornata interessante, approfittatene finché potete, le stelle non saranno così positive ancora per molto. Passate bei momenti con il partner, avete bisogno di rimpolpare la vostra vita sentimentale e autostima.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 2 DICEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: in amore dovete mettervi in gioco, se qualcuno vi interessa fatevi avanti. Senza paura.

