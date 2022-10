Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 19 ottobre 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 19 ottobre 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, avete tanti programmi e tante aspettative, ma tirate un po’ il freno e abbiate un po’ di pazienza, la fortuna in amore sta per arrivare. Per quanto riguarda il lavoro, tutto prosegue nel migliore dei modi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 19 ottobre 2022), non fatevi trascinare in situazioni poco piacevoli, è il momento di mantenere la calma soprattutto in amore. Discorso simile anche sul lavoro: evitate discussioni inutili.

GEMELLI

Cari Gemelli, è un periodo positivo per voi, approfittatene anche per iniziare nuovi rapporti di coppia. Per quanto riguarda il lavoro, tutto procede a gonfie vele. Potete portare avanti con entusiasmo i vostri progetti. Rimboccatevi le maniche e vedrete che tutto andrà per il verso giusto. Insomma, non demordete.

CANCRO

Cari Cancro, le stelle sono dalla vostra parte, approfittate di questo momento fortunato per mettere finalmente da parte i problemi e godervi le gioie dell’amore. Per quanto riguarda il lavoro, questo è il momento di fare scelte concrete. Potete rimboccarvi le maniche e risalire la china dopo un periodo complicato. Insomma, tutto sta andando per il verso giusto.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 19 ottobre 2022), non perdete tempo, se avete problemi con la vostra metà questo è il momento di affrontarli. Per quanto riguarda il lavoro, potreste ricevere proposte interessanti. Valutatele.

VERGINE

Cari Vergine, questo periodo è molto interessante per le vostre storie d’amore, nel giro di poco potreste anche avere le risposte che cercavate. Per quanto riguarda il lavoro, nonostante abbiate tante cose da fare, la giornata promette bene, non perdete la fiducia.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 19 OTTOBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: periodo interessante per l’amore. Bene anche il lavoro nonostante le tante cose da fare.