Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 19 aprile 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 19 aprile 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la calma è la virtù dei forti e voi lo siete particolarmente in questo periodo dell’anno: questa dote vi permetterà di risolvere alcuni problemi in maniera efficace. Ora avete modo di mostrarvi nella luce migliore in modo da aprire nuovi orizzonti sia in ambito professionale sia sentimentale.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 19 aprile 2023), in questo periodo chi vi sta attorno vi trova iperattivi ma anche sfuggenti… Difficilmente riuscite a stare fermi senza fare nulla, anche a costo di arrivare esausti a fine giornata. Avete deciso di voler colmare il divario tra sogno e realtà sotto tutti gli aspetti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, Giove durante la giornata di oggi – 19 aprile 2023 – in amore non siete del tutto soddisfatti: iniziate a guardarvi intorno. Per quanto riguarda il lavoro, ci sarà un cambiamento da affrontare. Probabilmente, questo sarà il segno meno favorito per tutta la giornata, soprattutto per questioni legate al lavoro…

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in amore c’è un po’ di tensione ma cercate di non cadere nella trappola del passato, piuttosto guardate avanti. Per quanto riguarda il lavoro, impegnatevi perché arriveranno belle soddisfazioni. Oggi la Luna sarà opposta e vi avverte che dovreste evitare imprudenze o agire solo d’impulso.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 19 aprile 2023), lasciate perdere le piccole discussioni d’amore. Per quanto riguarda il lavoro, mantenete uno stato d’animo tranquillo ed energico. Il destino vi renderà giustizia e oggi vi aspetta una vittoria in un processo o in una questione amministrativa, sicuramente un successo che non vi aspettavate.

PESCI

Cari Pesci, in amore amate sempre seguire le vostre sensazioni nel bene e nel male e continuate così. Per quanto riguarda il lavoro, fidatevi solo di voi stessi e del vostro istinto. Presto riuscirete a rendere reali le vostre ambizioni.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 19 APRILE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: la calma è la virtù dei forti e voi lo siete particolarmente in questo periodo dell’anno.