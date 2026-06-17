Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 17 giugno 2026
Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 17 giugno 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci
OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 17 giugno 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:
Cari Bilancia, il bisogno di armonia è particolarmente forte. Potreste sentire il desiderio di mettere ordine in alcuni rapporti o di chiarire una situazione rimasta in sospeso. Nel lavoro la diplomazia sarà la vostra arma migliore. In amore il cielo favorisce incontri e riconciliazioni. Una parola detta con il cuore può cambiare completamente il tono di una relazione.
Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 17 giugno 2026), siete tra i segni più forti della giornata. L’intuito vi guida nelle scelte e vi permette di capire immediatamente quali persone meritano fiducia. Nel lavoro potreste fare una scoperta importante oppure intuire una soluzione che altri non vedono. In amore cercate profondità e sincerità. Le stelle favoriscono le emozioni intense e i rapporti destinati a lasciare il segno.
Cari Sagittario, la voglia di guardare avanti è sempre forte, ma oggi sentite anche il bisogno di costruire qualcosa di più concreto. Nel lavoro le stelle favoriscono i nuovi progetti e le iniziative coraggiose. In amore siete spontanei e affascinanti, ma dovreste imparare a dare maggiore continuità alle vostre emozioni. Una giornata interessante per chi ha voglia di mettersi in gioco.
Cari Capricorno, il cielo vi regala stabilità e una piacevole sensazione di controllo. Nel lavoro i risultati iniziano a essere visibili e questo aumenta la fiducia nei vostri mezzi. Potrebbero arrivare conferme o riconoscimenti. In amore, però, le stelle vi invitano a essere più spontanei. Non abbiate paura di mostrare il vostro lato più tenero.
Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 17 giugno 2026), avete bisogno di novità e di stimoli diversi dal solito. Le idee non mancano e una di esse potrebbe rivelarsi particolarmente fortunata. Nel lavoro siete creativi e pronti a rompere gli schemi. In amore cercate rapporti sinceri e capaci di rispettare la vostra indipendenza. Le nuove conoscenze sono favorite.
Cari Pesci, la giornata vi regala emozioni profonde e una maggiore consapevolezza di ciò che desiderate. Nel lavoro una vostra intuizione potrebbe rivelarsi decisiva e permettervi di anticipare gli eventi. In amore il cielo è molto favorevole: i sentimenti trovano spazio, le coppie rafforzano il legame e i single potrebbero vivere un incontro speciale. È il momento di credere di più nella vostra sensibilità.
Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: la giornata vi regala emozioni profonde e una maggiore consapevolezza di ciò che desiderate.