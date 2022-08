Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 17 agosto 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 17 agosto 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, oggi – 17 agosto 2022 – ricordatevi che se ci credete, potete ottenere grandi cose. Nulla vi è precluso, d’altronde avete anche la Luna favorevole. Insomma, rimboccatevi le maniche e date il massimo. Non capita spesso avere un quadro astrale così. Positivo sia il lavoro che l’amore.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 17 agosto 2022), se dovete prendere una decisione in poco tempo, non aspettate l’ultimo minuto, ma ragionate con calma e agite. La fretta è sempre cattiva consigliera. A volte basta seguire il cuore e l’istinto, che raramente vi tradiscono.

GEMELLI

Cari Gemelli, avete tanto lavorato in questo periodo ma adesso finalmente arrivano le meritate ferie e potete ricaricare le pile e ripartire alla grande. Ne avete bisogno perché siete parecchio stressati. Approfittate di questi giorni per staccare la spina e non pensare alla solita routine.

CANCRO

Cari Cancro, lasciate un po’ di spazio in più al partner. Siete troppo oppressivi, come se non vi fidaste pienamente di lui e della sua fedeltà. Cercate di lasciare campo libero e vedrete che avrete meno ansia e più serenità. Tendete ad esagerare senza motivo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 17 agosto 2022), vi preoccupate sempre troppo per gli altri ma non avete ancora imparato a essere voi al centro della vostra vita, a bastarvi, a essere la vostra priorità. Proprio questo atteggiamento, da cambiare, vi porta ad avere complessi di inferiorità.

VERGINE

Cari Vergine, non è un periodo ottimo per il vostro segno. Dovete aspettare ancora qualche giorno prima che le cose si rimettano a posto definitivamente. Se potete godetevi un po’ di relax e di riposo. Ne avete bisogno dopo un periodo di forte stress. Rimboccatevi le maniche.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 17 AGOSTO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: avete un quadro astrale ottimo, con la Luna che vi protegge.