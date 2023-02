Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 15 febbraio 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 15 febbraio 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, l’amore procede bene grazie anche all’appoggio di Mercurio. Per quanto riguarda il lavoro, è arrivato il periodo dei rinnovi di contratti. Tra cui anche il vostro, se saprete dare il massimo e dimostrare di che pasta siete fatti. Coraggio! Ci siete quasi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 15 febbraio 2023), in amore potrebbero esserci piccoli battibecchi ma cose di poco conto. State tranquilli. Per quanto riguarda il lavoro, c’è un bel recupero anche se bisogna sempre mantenere la calma.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la Luna in queste ore di febbraio vi aiuta a risolvere alcuni problemi d’amore. Niente di drammatico, tranquilli. Per quanto riguarda il lavoro, le discussioni sono sempre dietro l’angolo e non siete del tutto soddisfatti di quello che state facendo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, l’amore procede bene e soprattutto nelle giornate del 17 e del 18 febbraio che si avvicinano sempre di più. Ci saranno belle emozioni da vivere fino in fondo da soli o con il partner. Per quanto riguarda il lavoro, se aspettate una telefonata, arriverà entro i prossimi giorni. Potrebbe essere davvero un periodo ottimo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 15 febbraio 2023), attenzione alle relazioni durature perché potrebbero avere qualche crepa di troppo in queste ore… Cercate di evitare scontri e discussioni in generale. Per quanto riguarda il lavoro, se avete un’attività potrete iniziare a vedere un guadagno maggiore.

PESCI

Cari Pesci, l’amore durante la giornata di oggi – 15 febbraio – andrà gestito con tanta calma e sul lavoro potrebbero arrivare delle belle notizie. Tempo al tempo e tutto andrà come deve andare. Siate fiduciosi e tranquilli. D’altronde avete tutte le carte in regola per fare bene. Sereni.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 15 FEBBRAIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: nei prossimi giorni arriveranno le risposte che attendevate da tempo. Avanti così!