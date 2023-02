Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 15 febbraio 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 15 febbraio 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, a partire da marzo in amore andrà meglio. Merito di Venere che tornerà a favore e regalerà tante possibilità. Per quanto riguarda il lavoro, è arrivato il momento di stare calmi ed evitare i conflitti con gli altri. Mordetevi la lingua se necessario.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 15 febbraio 2023), la Luna è dissonante quindi non è una giornata ideale per le relazioni in generale. Per quanto riguarda il lavoro, ci sono belle notizie soprattutto dal punto di vista economico. Ogni nuovo progetto va valutato con calma e serenità.

GEMELLI

Cari Gemelli, la Luna in queste ore è dalla vostra parte e andrà particolarmente bene se avete a che fare con qualcuno del segno del Leone. Per quanto riguarda il lavoro, c’è un po’ di confusione anche se il transito di Mercurio darà una bella mano.

CANCRO

Cari Cancro, l’amore procede bene anche se dal mese di marzo andrà ancora meglio grazie all’appoggio del pianeta dell’amore. Per quanto riguarda il lavoro, c’è un ambiente ostile ma si troverà il modo di andare avanti.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 15 febbraio 2023), in amore state un po’ mischiando le carte e pensando di rimettere tutto in gioco… Ne vale la pena? Pensateci bene. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbero esserci piccole questioni di soldi da risolvere.

VERGINE

Cari Vergine, la Luna è favorevole a partire dal 17 febbraio quindi per ora bisogna avere ancora un po’ di pazienza, ma manca poco. Tranquilli. Per quanto riguarda il lavoro, i conflitti sono sempre meno ma bisogna iniziare a mettere delle basi solide per il futuro.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 15 FEBBRAIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: ottime stelle in amore, specie se avete a che fare con il Leone.