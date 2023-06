Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 14 giugno 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 14 giugno 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, avete sempre pensato che le cose più belle avvengono quando si fanno in due, sia che si tratti di sentimenti sia di rapporti lavorativi, ma ultimamente siete rimasti delusi da qualcuno che è uscito dalla vostra vita in maniera improvvisa. Fatevi scivolare le cose addosso! O almeno provateci.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 14 giugno 2023), nel corso delle prossime ore potreste accusare un calo del desiderio sentimentale. L’amore sembra preso da titubanze o tentazioni di pause di riflessione, occorre capire se vale la pena resistere facendosi scivolare le cose addosso o se invece sarà meglio tagliare i “rami secchi” una volta per tutte.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, ormai vi siete messi alle spalle il periodo più pesante. Venere e Marte ora sono in aspetto ottimo: si procede verso un futuro di grande interesse. La nuova posizione di Venere rende più disponibili nei confronti dell’amore, quindi via libera alle nuove conoscenze. Datevi da fare.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, a breve arriveranno momenti di grande forza per molti di voi. Riuscire nel lavoro senza chiedere favori ed essere autonomi nelle proprie decisioni sono prospettive che per voi diventano una ragione di vita. Coraggio. Rimboccatevi le maniche.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 14 giugno 2023), se dovete fare cose che non vi piacciono potreste trovare una scusa per andarvene, cambiare aria. Nel corso delle prossime ore di questo giugno si noterà una certa testardaggine al limite della puntigliosità. Dire basta in questo momento è sbagliato, si rischia di dare corpo solo a emozioni superficiali. Tenete duro.

PESCI

Cari Pesci, per voi sono in arrivo giornate interessanti. I più giovani potrebbero tentare la fortuna in altre città, Saturno nel segno invita a consolidare e a mettere in pratica le esperienze accumulate negli ultimi tempi. Coraggio!

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 14 GIUGNO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: Venere e Marte sono in aspetto ottimo: si procede verso un futuro di grande interesse.