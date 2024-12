Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 11 dicembre 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 11 dicembre 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la Luna nel corso delle prossime ore porterà armonia familiare e collaborazione. Attenzione ai raffreddori per compleanni tra il 5 e il 13 ottobre. Comunicativi ed espansivi, avrete successo nella socialità. Amore poetico grazie alla Luna. Avrete delle grandi opportunità lavorative con Plutone dalla vostra parte.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 11 dicembre 2024), con Marte favorevole avrete successo nell’amore, ma attenzione all’atteggiamento dominante. Per quanto riguarda il lavoro, Saturno vi darà sicurezza. Non rischiate troppo nel gioco d’azzardo, aspettate un momento più propizio.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, Marte vi invita alla calma e al riposo. Il panorama astrologico combina momenti sereni con piccole difficoltà, riflettendo la vostra primavera interiore. Cercate il dialogo e la dolcezza. Per quanto riguarda il lavoro, mostrate determinazione.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, il forte legame di Marte nei Pesci vi porterà una giornata di successi familiari e capacità di risolvere problemi con razionalità. La dolcezza vi avvicina di più alla persona amata, mentre Giove nel Toro vi aiuta a trovare nuove strade professionali.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 11 dicembre 2024), una nuova stagione si profila con Mercurio e Venere favorevoli. Marte e Nettuno portano forza e adattamento. Evitate sentimentalismi superficiali. Per quanto riguarda il lavoro, preparatevi con determinazione. Riservate denaro per viaggi futuri, nord Europa consigliato.

PESCI

Cari Pesci, il vostro segno è avvantaggiato dalla presenza combinata di Nettuno, Saturno e Marte, che favoriscono azione e attività. Venere, il Sole e Mercurio portano ulteriore fortuna. Attrazione erotica intensa per festeggianti di marzo. Valorizzate l’armonia con il partner. Competenza riconosciuta porterà successo professionale.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 11 DICEMBRE 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: si apre una grande stagione di successi in ogni campo, in particolare in amore. Approfittatene.