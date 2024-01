Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 9 gennaio 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 9 gennaio 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, non sottovalutate ciò che capita in questa giornata di gennaio, ma ricordate che la serata può essere più faticosa. I sentimenti sono più forti, i progetti decisamente faticosi, ci vuole un’analisi fatta con calma.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 9 gennaio 2024), vi attende una settimana abbastanza stimolante. E’ difficile che voi stiate bene completamente, perché spesso nel vostro animo ci sono vortici e mulinelli, e quindi se negli ultimi giorni avete detto qualcosa di sbagliato ora ve ne potreste pentire… Attenzione a non passare dalla parte del torto anche quando avete ragione.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, Mercurio e Venere sono nel vostro segno e si notano gli effetti favorevoli. Chi può permetterselo cambierà vita a breve termine. Sarebbe utile pensare ad alcune trasformazioni che dovrebbero realizzarsi nella seconda parte dell’anno.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in questo periodo dell’anno molti di voi dovrebbero fare il punto della situazione per quanto riguarda il lavoro e la vita amorosa. Le storie che vanno avanti da tempo non sono da modificare, anzi, devono essere rafforzate. Venerdì e sabato sono giornate di forza per quanto riguarda la vita pratica.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 9 gennaio 2024), non promettete amore eterno, è troppo rischioso per voi che ogni tanto ci ripensate. Molti avvertono una grande elettricità addosso e desiderano annullare una sensazione di forte tensione che arriva dall’esterno, anche perché questa agitazione è attiva da troppo tempo.

PESCI

Cari Pesci, avvertite una forte agitazione. E’ arrivato il momento di capire come desiderate vivere. Se scaricate tensione sul partner e sui familiari, non solo rischiate una maggiore agitazione, ma anche di allontanare qualcuno. Ci saranno presto ottime opportunità di successo, non disperate.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 9 GENNAIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: vi attende una settimana abbastanza stimolante. Vedrete che sarete tra i segni fortunati dell’anno. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.