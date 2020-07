Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 7 luglio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 7 luglio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi sarà una giornata particolarmente negativa per l’amore, che ha bisogno probabilmente di più cure attenzioni da parte vostra. Sul lavoro qualche difficoltà, ma potete superarla senza complicazioni.

SCORPIONE

Cari Scorpione, proseguono giornate un po’ all’insegna di malinconia e frustrazione, ma è un periodo che passerà presto. Sul lavoro occorre pensare in prospettiva e fare il punto della situazione.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, le coppie di lungo corso vedono traballare un po’ il loro rapporto. Forse c’è un po’ di stanchezza, o forse non riuscite a capire più il partner perché siete cambiati voi, oppure a seguito di un suo cambiamento. Sul lavoro cercate di non strafare.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, non è il giusto periodo per amore e amicizia, ma più avanti le cose potrebbero migliorare se riuscirete a cambiare un po’ il vostro atteggiamento. Sul lavoro ci vuole più cautela.

ACQUARIO

Cari Acquario, la Luna opposta non vi lascia tregua e vi rende irascibili e poco empatici nei confronti delle situazioni altrui. Cercate di placare i bollenti spiriti ed evitare conflitti inutili, soprattutto sul lavoro.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Cari Pesci, quella di oggi secondo Paolo Fox è una giornata piena e ricca di emozioni positive, soprattutto per quelle relazioni nate da poco. Sul lavoro potreste avere delle novità.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 7 LUGLIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: è una giornata piena e ricca di emozioni positive.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE

Potrebbero interessarti Oroscopo Branko oggi, martedì 7 luglio 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 7 luglio 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 7 luglio 2020