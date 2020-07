Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 7 luglio 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 7 luglio 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, secondo Paolo Fox i problemi in amore non mancano, tanto che potreste avere qualche dubbio sulla vostra relazione. Rifletteteci bene, specie se il partner è del Cancro o dei Gemelli. Pensate che l’amore occupa una parte importante del vostro tempo, ma questo non è un male se ci si trova bene. Questioni da risolvere sul lavoro.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi giornata all’insegna del nervosismo per il vostro segno, specie in amore. Se avete vissuto una crisi o una forte discussione, ancora dovete superarne gli strascichi e vi state leccando le ferite. Mantenete la calma. Sul lavoro avete voglia di cambiamenti. D’altronde vivete da tempo una lunga fase di trasformazione.

GEMELLI

Cari Gemelli, giornata positiva grazie alla Luna favorevole. Portate avanti con entusiasmo i vostri progetti, sia a livello familiare che a livello sentimentale e lavorativo. Attenzione però alle spese, non eccedete come a volte siete portati a fare. Sul lavoro nuove opportunità grazie a Marte che vi sostiene, ma occhio a prendere le decisioni giuste.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, dopo un periodo difficile e teso in amore, state finalmente ritrovando serenità e unità di coppia. Venere che presto sarà nel segno, inoltre, vi regalerà un fascino particolare. Ottime opportunità, quindi, per i single, che vogliono fare nuove conquiste. Nuove opportunità da cogliere al volo sul lavoro.

LEONE

Cari Leone, secondo Paolo Fox oggi se dovete prendere decisioni importanti in amore, meglio aspettare ancora qualche giorno, perché le stelle non sono così favorevoli. Cercate di non innervosirvi troppo per il momento, anche se le cose non girano come vorreste. Abbiate più fiducia in voi stessi, anche sul lavoro. Se credete in un progetto, portatelo avanti con entusiasmo.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, in questa fase la vostra attenzione va soprattutto sul lavoro più che sull’amore. Le complicazioni tuttavia non mancano, ma in generale nella seconda metà dell’anno sarete tra i segni vincenti dello zodiaco. Ottime opportunità sul lavoro per rilanciarvi.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 7 LUGLIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli. ottime stelle sia sul lavoro che in amore. Sfruttatele.

