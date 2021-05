Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 4 maggio 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 4 maggio 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, quella di oggi sarà una giornata positiva. Mercurio tornerà favorevole e questo vi porterà serenità e pace. Un collega potrebbe farvi un inaspettato favore. Spesso basta un piccolo gesto per conquistarvi. Alcuni progetti lavorativi potranno finalmente ripartire.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 4 maggio 2021), dovete fare attenzione perché potreste litigare con chi vi circonda. La Luna è dissonante, e questo potrebbe spingervi a dire qualche parola di troppo. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di valutare nuove proposte, tenendo conto del fatto che Mercurio e Venere sono ancora opposti.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in amore se una relazione non funziona più come un tempo, dovete fermarvi un attimo e riflettere. Vale la pena portarla avanti o sarebbe meglio voltare pagina e lanciarsi in nuove avventure? Capitolo lavoro: se svolgere un’attività indipendente potete finalmente guardare al futuro con ottimismo.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, avete buone chance di conquistare la persona che vi piace. Le coppie storiche possono fare progetti davvero importanti per il futuro. Per quanto riguarda il lavoro, siete reduci da mesi in cui i guadagni non sono stati rilevanti, invertite la rotta!

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (4 maggio), questa sarà una giornata molto positiva per quanto riguarda i sentimenti. La Luna è nel segno e questa è già un’ottima notizia. Per quanto riguarda il lavoro, siete troppo impulsivi e questo a lungo andare può essere un limite.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Cari Pesci, Mercurio oggi – 4 maggio – è in aspetto conflittuale. Possibili problemi di coppia in vista. Capitolo lavoro: potreste decidere di attuare un cambio di rotta, se quello che fate non vi entusiasma più. Giove presto sarà nel vostro segno: questo vi darà maggiori certezze e coraggio.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2021

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 4 MAGGIO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: periodo ottimo per l’amore.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 3-9 MAGGIO 2021