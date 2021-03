Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 30 marzo 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 30 marzo 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, una giornata un po’ sottotono, soprattutto a livello sentimentale. In amore siete alla ricerca di qualcosa di più importante e chi soffre da tempo potrebbe anche cercare altrove. Per quanto riguarda il lavoro, chi è stato colpito dalla crisi potrà avere una bella occasione! Datevi da fare.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi – 30 marzo -, la giornata è molto positiva e da vivere a pieno. Sono previste buone notizie per i sentimenti con la Luna che è nel vostro segno. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di fare buon viso a cattivo gioco. Giove e Saturno non saranno dalla vostra parte e potrebbero esserci delle difficoltà da superare.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la situazione si prospetta positiva per l’amore, state anche aspettando di riabbracciare una persona dopo tanto tempo. Capitolo lavoro: i lavoratori dipendenti vivranno una fase positiva, miglioramenti in arrivo. Presto potrete finalmente ricevere una risposta che attendevate da un po’. Siate fiduciosi, i sacrifici fatti pagano sempre.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox in amore non riuscirete ad avere tutto sotto controllo. Potrebbero esserci parecchi litigi con chi vi circonda e con il partner. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di rimandare una riunione. Non è il momento adatto per portare avanti progetti importanti.

ACQUARIO

Cari Acquario, favorite le nuove storie d’amore, anche quelle clandestine. In questo periodo infatti potreste avere voglia di conoscere nuove persone anche senza impegnarvi troppo in una relazione. Per quanto riguarda il lavoro, buone soluzioni in arrivo, ma cercate di far quadrare i conti… Ultimamente avete avuto troppe spese.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, Luna e Mercurio saranno dalla vostra parte e la situazione per i sentimenti sarà positiva. Per quanto riguarda il lavoro, avanzate ora delle richieste per ottenere quello che volete a metà dell’anno. Molti in questo periodo potrebbero fare delle scelte giuste per il futuro.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: ottime notizie dal fronte dell’amore. Lavoro? In molti potrebbero fare la scelta giusta. Portate avanti i vostri progetti.

