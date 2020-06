Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 30 giugno 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 30 giugno 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Bilancia, è un buon momento per l’amore, non lasciate che i problemi esterni rovinino le cose. Vorreste stare con chi amate, ma purtroppo oggi (30 giugno 2020) per molti non sarà possibile. I ritardi accumulati nel lavoro vi renderanno nervosi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, Sole e Luna favorevoli vi fanno venire voglia di amare. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, oggi bene gli incontri. Nel lavoro potreste ottenere di più e fare richieste impensabili…

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, oggi sarebbe meglio evitare problemi in amore dato che avete Venere in opposizione… Qualcosa vi rende agitati. Nel lavoro siete invece in una fase di recupero. Bene così.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, se avete dei problemi, cercate di tenerli fuori dalla relazione, non è il momento di manifestarli. Sarebbe meglio non fare troppo polemica durante la giornata di oggi. Avrete bisogno di novità, di nuovi stimoli.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo, oggi Venere favorevole aiuta a risollevare la vostra vita sentimentale. Cercate di mettere in pratica le vostre idee senza avere troppa paura. Attenzione alle parole che usate…

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Pesci, se in amore ci sono stati problemi, ora si può recuperare con un po’ di pazienza. Le cose sul lavoro iniziano ad andare meglio, presto Venere non sarà più opposta e tutto filerà liscio come l’olio…

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 30 GIUGNO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: ottime notizie sul fronte dell’amore. Bene il lavoro.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 30 giugno 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 30 giugno 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 30 giugno 2020