Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 30 dicembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 30 dicembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, Marte e il Sole nel corso delle prossime ore di questo fine 2025 possono provocare momenti di tensione ma non siete troppo ansiosi nè pensierosi o sfiduciati: non serve tenere tutto sotto controllo per stare bene. Organizzate il capodanno in un ambiente raccolto e sereno.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 30 dicembre 2025), stelle promettenti in questa settimana ma la Luna opposta rende questa giornata non così vivace… Siete impegnati in diversi progetti e programmi, il successo dipenderà dalle vostre capacità di azione.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, questo cielo di fine anno vi permette vi volare alto con la fantasia, caratteristica fondamentale per avere stimoli continui. C’è stato un momento, di recente, in cui tutto sembrava crollarvi addosso e avete anche pensato di mollare progetti importanti e promettenti…

CAPRICORNO

Cari Capricorno, avete tante cose da fare in questo periodo dell’anno (fine anno), forse anche troppe… Siete al centro dell’attenzione: non potete mollare, ma cercate di dosare bene le energie e magari di dilatare i tempi, specialmente se avete a che fare con progetti ambiziosi e prospettive importanti.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 30 dicembre 2025), siete un po’ tesi e questa sensazione può influire sui vostri pensieri (e azioni): l’agitazione si tramuta poi in tanta energia, cercate di gestirla con attenzione e di “soffocare” eventuali voglie rivoluzionarie.

PESCI

Cari Pesci, avete prospettive incoraggianti, anche chi ha avuto visibilità nelle ultime settimane già ora si trova sulla cresta dell’onda e sta vivendo un gran momento. L’inizio del 2026 vi vedrà raccogliere i frutti di tutto l’impegno profuso.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 30 DICEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: avete prospettive incoraggianti.