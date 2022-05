Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 3 maggio 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 3 maggio 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, i pianeti non saranno dalla vostra parte e l’amore tarderà ad arrivare. Il lavoro, in compenso, andrà a gonfie vele. D’altronde non si può avere tutto dalla vita. Giornata in chiaro-scuro… Vedrete però che le cose presto volgeranno per il meglio. Rimboccatevi le maniche e vedrete che saprete dare il massimo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 3 maggio 2022), sentimenti irruenti in questo inizio di maggio. Farete rumore ancor prima dell’estate. Per quanto riguarda il lavoro, gli impegni vi stanno accumulando, non esagerate. Calma. Cercate di non spingere troppo sull’acceleratore, altrimenti il fisico piano piano ne risentirà e saranno guai.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, le notti insonni parlano la lingua dell’amore, nei prossimi giorni potrebbero esserci degli incontri interessanti. Rimboccatevi le maniche e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Procedete a rilento, ma è normale, Giove non è più con voi. E la differenza si sente e si nota.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la primavera vi rende stanchi ma amabili, il vostro partner lo sa bene e – se empatico – vi darà una grossa mano. Avete ritrovato la serenità e la passione di un tempo. Opportunità lavorative nel fine settimana, tenete duro ancora qualche giorno. Potete togliervi belle soddisfazioni.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 3 maggio 2022), avete cancellato l’amore dalla vostra tabella di marcia e il lavoro è diventato tutto il vostro mondo. Cercate di voltare pagina! Inultile piangere sul latte versato e pensare a cosa non va più come avreste voluto.

PESCI

Cari Pesci, fate bene a sognare, ma ogni tanto è bene anche tenere i piedi ben saldi a terra. Riuscite a togliervi belle soddisfazioni e a capire da che parte state andando. Rimboccatevi le maniche. Per quanto riguarda il lavoro, soddisfazioni in vista. Tenetevi pronti ad accoglierle. Saprete dare il massimo e ottenere grandi cose.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 3 MAGGIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: potrebbero esserci degli incontri interessanti nelle prossime ore. Lavoro? Migliorabile…