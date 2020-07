Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 28 luglio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 28 luglio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, cercate di evitare la tensione, non è quello di cui avete bisogno in questo momento, anzi cercate di ricucire i rapporti strappati a causa delle incomprensioni, quello che state vivendo è un periodo di grandi scelte, occhio al lavoro, potrebbero esserci ancora dei problemi da gestire.

SCORPIONE

Cari Scorpione, non dite sempre no a tutto, lasciatevi andare anche alle nuove esperienze, fa bene cambiare aria ogni tanto e vivere nuove esperienze. La Luna è dalla vostra parte e vi spinge tra le braccia dell’amore, sul lavoro invece è importante non lasciare niente in sospeso.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, tra oggi e domani secondo Paolo Fox potreste sentirvi pieni d’energia, non esagerate però. Cercate di utilizzarla al meglio, ma non sovraccaricatevi troppo. Arriva una richiesta professionale, ragionateci bene.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo il guru delle stelle dovreste evitare di litigare, soprattutto in amore, evitate gli scontri con il partner, piuttosto addolcite la pillola con un bel gesto. Su lavoro state entrando in una fase migliore.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di oggi la giornata è sottotono, potreste accusare una forte stanchezza, il weekend non vi è stato d’aiuto e iniziate a risentirne anche adesso, in amore le cose procedono a rilento, vorreste di più ma non sapete come chiederlo.

PESCI

Cari Pesci, quella di oggi è una giornata piacevole per il vostro segno, vi sentite più forti, quasi invincibili, non rimandate le decisioni, affrontatele direttamente. Provate a farvi valere, soprattutto nel mondo del lavoro.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 28 LUGLIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: non lasciate nulla in sospeso, la Luna è dalla vostra parte e vi spinge ad amare.

