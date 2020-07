Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 28 luglio 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 28 luglio 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, quella di oggi sarà una giornata un po’ confusa per il vostro segno, ma non dovete preoccuparvi, le cose si sistemeranno presto, siete in un vortice di passione e le nuove relazioni si adatteranno subito al cambiamento. Sul lavoro non dovete avere timore.

TORO

Cari Toro, attenzione in amore, la Luna opposta potrebbe creare dei contrasti, quindi cercate di essere più diplomatici, le cose potranno cambiare nei prossimi giorni. Sul lavoro siete poco concentrati, vorreste già essere in vacanza, portate pazienza.

GEMELLI

Cari Gemelli, quella di oggi potrebbe essere una giornata agitata secondo Paolo Fox, potreste incappare in qualche discussione con il partner, non mettete a dura prova la sua pazienza. Sul lavoro la giornata invece è promettente, non rimandate gli impegni.

CANCRO

Cari Cancro, secondo Paolo Fox questa sarà una giornata un po’ polemica, soprattutto per quanto riguarda i rapporti interpersonali, cercate di controllare le parole, non dovete litigare ma neanche sottomettervi.

LEONE

Cari Leone, quella di oggi sarà una giornata un po’ mogia, i sentimenti non saranno al top e vi daranno un po’ da pensare, sia per chi vive in coppia che per chi è single. Non angosciatevi se non avete ancora trovato la persona giusta, arriverà.

VERGINE

Cari Vergine, attenzione in amore quest’oggi, potrebbero esserci delle tensioni soprattutto con i segni di Gemelli e Sagittario. Arriva un progetto importante sul campo del lavoro, potreste avere bisogno dell’aiuto di una persona amica.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 28 LUGLIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: arrivano delle novità nel campo professionale che vi faranno sorridere.

