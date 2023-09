Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 26 settembre 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 26 settembre 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, se vi siete separati da molto dovreste iniziare a guardarvi intorno con più fiducia e tranqullità. Per quanto riguarda il lavoro, c’è stato un piccolo intoppo ma ora riuscirete a risolvere tutto e andare avanti. Vedrete che sarete in grado di superare i problemi e le mancanze di questo periodo. Supportate i momenti no e fatevi avanti nel mondo con entusiasmo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 26 settembre 2023), se siete single sfruttate questa giornata di fine settembre per incontrare nuove persone. Per quanto riguarda il lavoro, c’è qualche pensiero di troppo ma solo per questioni finanziarie precarie.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, sia la luna che Venere sono a favore in queste ore di settembre, via libera ai sentimenti, soprattutto se avete a che fare con qualcuno della bilancia. Per quanto riguarda il lavoro, inizia una bella fase di recupero. Vedrete che piano piano tutto si aggiusta, ma non prendetevela se qualcosa non va come vorreste.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, c’è qualcosa che non sta funzionando nella vostra relazione… Cercate di capire cosa. Capitolo lavoro: iniziate a muovervi per cercare nuovi impieghi. Siete stanchi della solita routine e vedrete che pian piano tutto si aggiusta. Insomma, rimboccatevi le maniche.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 26 settembre 2023), affrontate subito i problemi di coppia e non rimandate ancora. Coraggio! Per quanto riguarda il lavoro, questo è un periodo positivo che vi porterà a un bell’avanzamento di carriera.

PESCI

Cari Pesci, questa giornata di fine settembre e le prossima saranno molto belle dal punto di vista dei sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro, non stressatevi troppo, cercate di prendere le cose più alla leggera. Non prendetevela se qualcosa non va come vorreste.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 26 SETTEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: se ci sono problemi di lungo corso vedrete che presto tutto si aggiusterà, ma dovete essere coerenti e pazienti.