Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 25 novembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 25 novembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, nel corso delle prossime ore avrete bisogno di leggerezza. In amore ci sono piccoli alti e bassi, ma potete ristabilire armonia. Un progetto personale riparte. Nelle amicizie arriva un aiuto prezioso. Per quanto riguarda il lavoro, non rimandate una decisione.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 25 novembre 2025), periodo di analisi profonda: state osservando tutto e non sbagliate. In amore c’è grande intensità e anche un ritorno di passione. Per quanto riguarda il lavoro, dovete chiudere ciò che non vi convince più. I fine settimana vi ricaricano.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, settimana frizzante, movimentata, con belle novità. In amore migliora il dialogo, e i single possono vivere incontri spontanei. Per quanto riguarda il lavoro, periodo brillante, ma attenzione agli impegni sovrapposti. Viaggiare vi fa bene.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, siete concentrati, determinati, quasi in modalità “stratega”. Ottimi risultati se mantenete la calma. In amore servono più dimostrazioni. Per quanto riguarda il lavoro, in arrivo di risposte importanti, possibili avanzamenti.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 25 novembre 2025), periodo ribelle, creativo, ma anche un po’ dispersivo. In amore volete libertà e sincerità: chi vi mette paletti rischia di irritarvi. Per quanto riguarda il lavoro, nuove idee geniali, ma vanno strutturate. Bene le amicizie.

PESCI

Cari Pesci, sensibilità alta, intuizioni forti. In amore tornano emozioni profonde: possibile chiarimento che riapre il cuore. Per quanto riguarda il lavoro, non sottovalutate un’opportunità arrivata di recente. Riposo fondamentale.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 25 NOVEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: siete concentrati, determinati, quasi in modalità “stratega”.