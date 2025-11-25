Icona app
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 25 novembre 2025

di Giovanni Macchi
Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 25 novembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 25 novembre 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, prende il via una settimana piena di energia ma anche di piccole sfide logistiche. Se qualcosa non torna… respirate e ripartite. In amore ci saranno chiarimenti importanti: chi è single potrebbe fare un incontro che “accenderà” qualcosa.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 25 novembre 2025), questo è un periodo che premia la costanza. Ci sono piccoli segnali di ripresa economica e un progetto che torna attuale. In amore un po’ di tensioni, ma nulla che non si possa sistemare con una chiacchierata sincera. Fine settimana più sereno del solito.

GEMELLI

Cari Gemelli, state recuperando entusiasmo. Ottime occasioni per fare nuove conoscenze e rimettervi in gioco. In amore arriva un messaggio o un invito che non vi lascia indifferenti. Per quanto riguarda il lavoro, c’è voglia di cambiare aria: studiate bene le possibilità.

CANCRO

Cari Cancro, siete più emotivi del solito, ma questo vi rende anche più intuitivi. In amore è tempo di capire cosa volete davvero. Chi è in coppia può programmare qualcosa di importante. Per quanto riguarda il lavoro, situazione in ripresa, soprattutto per chi crea o organizza.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 25 novembre 2025), finalmente si torna protagonisti! Energia alta, desiderio di fare e di emergere. Attenzione solo alle spese impulsive. Torna la passione e qualcuno vi ammira… più di quanto immaginate. Capitolo lavoro: ottimo momento, arrivano conferme.

VERGINE

Cari Vergine, settimana pratica, concreta, quasi chirurgica. Se c’è qualcosa fuori posto, lo sistemate. In amore però serve meno controllo e più istinto. Per quanto riguarda il lavoro, possibili scelte importanti: affidatevi ai numeri, non alle impressioni.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 25 NOVEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: settimana pratica, concreta, quasi chirurgica. Se c’è qualcosa fuori posto, lo sistemate.

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Ricerca