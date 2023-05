Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 23 maggio 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 23 maggio 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, in amore nel corso delle prossime ore avrete una gran voglia di mettervi in gioco. Dovreste sfruttare questo periodo per lasciarvi andare e dichiarare i vostri sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro, puntate tutto sul vostro essere diplomatici e mediatori.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 23 maggio 2023), questo è il periodo giusto per amare e lasciarvi amare. Per quanto riguarda il lavoro, se c’è stata una crisi andrebbe superata con l’impegno e la determinazione. Coraggio. Siete in grado di farcela tranquillamente.

GEMELLI

Cari Gemelli, in amore purtroppo vi sentite lontani dal partner e questa cosa sta influendo negativamente sulla vostra relazione. Per quanto riguarda il lavoro, questo è un momento di serenità e di forza. Potete dimostrare a tutti di che pasta siete fatti con poco sforzo.

CANCRO

Cari Cancro, in amore finalmente iniziate a vedere la luce in fondo al tunnel e questo fine settimana vi darà modo di vivere grandi emozioni. Per quanto riguarda il lavoro, bisogna mettere dei paletti e farsi valere di più. Qualcuno proverà a mettervi il bastone fra le ruote, ma voi andate dritti per la vostra strada. Non vi curate di loro…

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 23 maggio 2023), l’amore procede nel migliore dei modi e se siete single avrete modo di incontrare qualcuno di speciale. Per quanto riguarda il lavoro, bisogna chinare la testa e andare avanti nonostante tutto e tutti. Le novità sono dietro l’angolo. Andate a scoprirle!

VERGINE

Cari Vergine, con la Luna opposta bisogna stare molto attenti ai rapporti con gli altri. Anche alle parole. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbe esserci un bel cambiamento, fatevi trovare pronti. Riuscirete a dimostrare di che pasta siete fatti. Sarete grandi diplomatici, e questa è una vera e propria benedizione nel lavoro e non solo…

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 23 MAGGIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: l’amore procede nel migliore dei modi in questo periodo, anche sul lavoro arrivano grandi soddisfazioni.