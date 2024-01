Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 23 gennaio 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 23 gennaio 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, non dovete sprecare parole o tempo con persone che non riescono a comprendere le vostre esigenze, soprattutto nel lavoro. Anche in amore nel corso delle prossime ore potrebbero nascere liti e tensioni con il partner. Forse sarebbe meglio cercare di parlare in maniera chiara dei vostri disagi senza nasconderli.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 23 gennaio 2024), state aspettando delle risposte che non arrivano nel lavoro e questo vi causa un po’ di disagio. Le stelle favoriranno soprattutto l’amore: questo è un momento propizio per coloro che devono riconciliarsi o che hanno bisogno di un chiarimento.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, chi non è soddisfatto soprattutto sul piano lavorativo adesso si darà molto da fare per cercare soluzioni alternative. I più giovani potrebbero anche pensare di lasciare il paese per trasferirsi all’estero pur di iniziare a lavorare. Febbraio sarà un mese decisivo anche per quanto riguarda l’amore. Le migliori relazioni saranno con Ariete, Leone e Acquario.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la Luna opposta potrebbe portare qualche momento di disagio nella vostra vita. Sarete decisamente più aspri nei toni soprattutto con coloro che non si sono dimostrati leali nei vostri confronti. In questo momento non siete intenzionati a soprassedere soprattutto con coloro che sbagliano frequentemente.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 23 gennaio 2024), dal 16 febbraio l’amore tornerà finalmente protagonista nella vostra vita. Quelle coppie che ultimamente hanno litigato troppo si troveranno davanti ad un dentro o fuori. Mettete da parte la gelosia o la morbosità perchè potrebbe avvelenare il clima attorno a voi.

PESCI

Cari Pesci, non è un buon momento per la vita sentimentale, soprattutto se avete a che fare con persone dei Gemelli o del Sagittario. A volte fate fatica a comprendere le ragioni del partner e vi sentite piuttosto soli nei momenti fondamentali della vostra vita. Venere è tornata in aspetto positivo per voi e questo vi aiuterà a ritrovare una certa armonia nel giro di qualche giorno.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 23 GENNAIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: le stelle favoriranno soprattutto l’amore: momento propizio per coloro che devono riconciliarsi.