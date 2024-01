Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 23 gennaio 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 23 gennaio 2024, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, il cielo vi sostiene quindi belle notizie sul fronte amoroso. Per quanto riguarda il lavoro arrivano novità molto interessanti e opportunità da cogliere al volo. Vedrete che ci saranno ottime opportunità di successo in ogni campo. Rimboccatevi le maniche.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 23 gennaio 2024), nonostante qualche piccolo momento di difficoltà in amore torna un po’ di sereno. Sul lavoro via libera alla creatività e ai nuovi inizi.

GEMELLI

Cari Gemelli, questa giornata porta un bel po’ di passione nella vostra vita amorosa attenzione solo se avete a che fare con qualcuno dei pesci. Sul lavoro torna il sereno dopo un periodo stressante. Vedrete che tutto si aggiusta.

CANCRO

Cari Cancro, il cielo è con voi quindi via libera alle dichiarazioni d’amore. Sul lavoro al bando i malumori, aspettatevi qualche bella sorpresa. Ci saranno ottime opportunità di successo in ogni campo. Sta a voi dare il massimo e rimboccarvi le maniche.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 23 gennaio 2024), in amore c’è ancora qualcosa da chiarire con il partner quindi via libera al dialogo. Sul lavoro c’è un bel po’ di stress ma bisogna stringere i denti. Vedrete che tutto andrà per il verso giusto.

VERGINE

Cari Vergine, attenzione in amore perché potrebbero esserci battibecchi. Sul piano lavorativo potrebbero esserci scontri con i colleghi ma cercate di restare calmi. Vedrete che le cose si aggiusteranno prima di quanto pensiate. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 23 GENNAIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: ci saranno ottime opportunità di successo in ogni campo.