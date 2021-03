Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 2 marzo 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 2 marzo 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, durante la giornata di oggi – 2 marzo 2021 – la Luna sarà opposta e potrebbe generare qualche problema, soprattutto se state provando a ricucire uno strappo d’amore. Capitolo lavoro: nelle prossime ore verrà riconosciuto il lavoro svolto nelle ultime settimane. Bravi, vi siete mossi bene.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 2 marzo 2021), il mese di febbraio è stato veramente pesante, marzo vi chiederà riconciliazioni in amore: cercate di fare il possibile. Provateci. Per quanto riguarda il lavoro, marzo vi regalerà soluzioni importanti.

GEMELLI

Cari Gemelli, durante la giornata di oggi le stelle vorrebbero aiutarvi ad amare, ad innamorarvi ma siete veramente pronti? Per quanto riguarda il lavoro, se state guadagnando bene, in queste ore sarete favoriti. Occasioni importanti arriveranno intorno al 10 marzo 2021.

CANCRO

Cari Cancro, ormai dovreste sapere che in amore è inutile fare polemiche… Chi sta vivendo una relazione difficile nelle prossime ore dovrà capire cosa fare. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di fare buon viso a cattivo gioco, belle soddisfazioni in arrivo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (2 marzo 2021), potreste essere un po’ agitati in amore. Le stelle complesse di febbraio non ci saranno più, ma alcune tensioni resteranno e vi daranno fastidio. Capitolo lavoro: c’è ancora una soluzione complicata da trovare.

VERGINE

Cari Vergine, oggi Venere sarà opposta: cercate di non fare una “questione di principio” per tutto… Per quanto riguarda il lavoro, sono previste buone stelle: molto dipenderà dall’età ma ci sono incarichi e progetti importanti in vista. Rimboccatevi le maniche.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 2 MARZO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: bene l’amore, ma siete veramente pronti ad amare qualcuno? Ottime notizie in vista anche sul lavoro.

