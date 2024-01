Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 2 gennaio 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 2 gennaio 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, è tempo di far sentire la vostra voce nel corso della giornata di oggi, 2 gennaio. Quello appena iniziato sarà un anno senza pianeti contrari. I primi mesi saranno propedeutici, di preparazione alla seconda parte dell’anno che vi darà soddisfazioni. Ci saranno belle occasioni tra maggio e luglio.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 2 gennaio 2024), passione, pazienza, emozioni. Nella prima parte dell’anno che è appena iniziato sarete con Giove opposto, ci saranno conti in sospeso e questioni di lavoro da sanare al più presto. Coraggio.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, ottimismo, questa è la vostra qualità migliore. Ci sono tante cose da rivedere, momenti di scontentezza. Le stelle saranno protette fino al mese di maggio. I primi mesi dell’anno sono quelli che contano. In amore attenzione se ci sono stati dubbi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, cielo entusiasmante per voi nati sotto questo segno. Questo segno avrà molti pianeti a favore anche nel 2024. L’anno nuovo confermerà ciò che è già stato confermato. Le stelle aiuteranno un buon recupero, anche per le questioni d’amore.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 2 gennaio 2024), bisogna penare un po’, Giove sarà sottotono all’inizio dell’anno… Tenete pazienza. Prima di maggio certe situazioni stancanti e noiose non si potranno tagliare. I primi mesi dell’anno dovranno dare una grande luce per il futuro. La sfida importante sarà superare blocchi legati al passato e qualche amarezza vissuta in amore.

PESCI

Cari Pesci, ci sono intuizioni da seguire fino in fondo e con coraggio. È un cielo importante, porta la riscoperta di sogni chiusi nel cassetto. Ci saranno anche giornate no, settimane polemiche. Ricordate però che il 2024 è con voi, anche per rendere viva la fiamma dei sentimenti.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 2 GENNAIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: avete iniziato un anno importante. Seguite fino in fondo le vostre intuizioni.